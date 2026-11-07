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Muğla'da mantar toplarken mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

07.11.2026 12:14

Muğla'da mantar toplarken mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı
DHA

Mahsur kalan 2 kardeş ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağlık alanda mahsur kalan 2 kardeş, ekiplerin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Dalaman'ın Kırcagedre mevkiinde saat meydana geldi. Mantar toplamak için dağlık alana giden A.K. ve kardeşi Ö.Ö., saat 19.30 sıralarında arazide mahsur kaldı.

 

İki kardeşin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye Dalaman İHH Arama Kurtarma ekibinden 1 araç ve 2 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin çalışması sonucu 2 kardeşin bulunduğu yere ulaşıldı.

 

Mahsur kaldıkları yerden 2,5 saat sonra kurtarılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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