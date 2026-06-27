Muğla'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ile 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.