Muğla'da sahil güvenlik ve jandarma ekipleri 24 düzensiz göçmeni yakaladı
21.11.2026 12:11
IHA
Milas'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde İncekum mevkisinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla’nın Milas ilçesinde, 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 11.00 sıralarında İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.