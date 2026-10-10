Muğla'da traktörün altında kalan çift öldü
10.10.2026 16:19
Sürücü ile eşinin cansız bedenleri morga kaldırıldı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi.
Çayboyu Mahallesi'nde Muammer Hilal'in (76) kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile eşi Fikriye Hilal (72), çevredeki vatandaşların kepçe yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.