Muhsin Yazıcıoğlu dosyası: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
13.07.2026 10:04
NTV
NTV - Haber Merkezi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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