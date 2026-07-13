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Muhsin Yazıcıoğlu dosyası: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

13.07.2026 10:04

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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NTV - Haber Merkezi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.