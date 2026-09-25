Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon
25.09.2026 10:37
NTV
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı.
Operasyonda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet güçleri şüphelilerden 33'ünü gözaltına aldı. Adı gözaltı listesinde bulunan 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, dört şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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