Muhtar kapıyı kırdı, felçli hastayı kurtardı

"ALEVLER EVİ SARMIŞTI"

Mahalle muhtarı Sabri Şenel, Yavuz Sarı'nın ablasının araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi. Evin yanına koşarak gittiğini belirten Şenel, "Kapı kilitli olduğu için kapıyı kırarak içeri girdim. Alevler komple evin içini sarmıştı. Evdeki vatandaş felçli olduğu için yerde yatıyordu. Hemen sırtıma alarak dışarı çıkardım. Ondan sonra ekipler geldi." dedi.