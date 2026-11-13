Muhtar kapıyı kırdı, felçli hastayı kurtardı
13.11.2026 06:36
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi.
Bolu'da sobanın devrildiği evde çıkan yangında mahsur kalan felçli vatandaşı, kapıyı kırarak içeri giren mahalle muhtarı kurtardı.
Bolu Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta felçli Yavuz Sarı'nın yaşadığı tek katlı ahşap evde, sobanın devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangını haber alan mahalle muhtarı Sabri Şenel, durumu 112'ye bildirdikten sonra eve koştu. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kapısını kırdığı eve giren Şenel, yerde yatan Sarı'yı sırtına alarak dışarı çıkardı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yavuz Sarı'yı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede söndürdü.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
"ALEVLER EVİ SARMIŞTI"
Mahalle muhtarı Sabri Şenel, Yavuz Sarı'nın ablasının araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi. Evin yanına koşarak gittiğini belirten Şenel, "Kapı kilitli olduğu için kapıyı kırarak içeri girdim. Alevler komple evin içini sarmıştı. Evdeki vatandaş felçli olduğu için yerde yatıyordu. Hemen sırtıma alarak dışarı çıkardım. Ondan sonra ekipler geldi." dedi.