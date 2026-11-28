Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Kasım'da tefecilik ve senet yağmasına yönelik Muş, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.