Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey , Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP ) istifa etti.

Bozbey kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

"Bugün geldiğimiz noktada, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken siyasi kimliğimi de bu sürecin parçası haline gelmesini doğru bulmuyorum." diyen Bozbey, "Gerçeğin ve adaletin siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozbey, partisiyle arasındaki güven ilişkisinin tartışma haline gelmesinin, kendisi açısından önemli bir değerlendirme yapmayı zorunlu kıldığını söyledi.

"Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum." diyen Bozbey, CHP'den istifa etme kararı aldığını bildirdi.

NİSAN AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart günü gözaltına alınmıştı .

Bozbey, 4 Nisan günü çıkarıldığı mahkeme tutuklanmıştı.

Soruşturmanın Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin olduğu öğrenilmişti.

Mustafa Bozbey ile geçen yıl kasım ayında tutuklanan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi kazanç sağladıkları öne sürülmüştü.