Mustafa Sarıgül istifa etti, Meclis'te sandalye dağılımı değişti

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül , Yeni Parti'den istifa etti . Sarıgül'ün istifa kararı eski eşi Aylin Kotil ve oğulları Ömer ile Emir Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturma sürerken geldi.

Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyi paylaşan Sarıgül, partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını söyledi. Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

MECLİS'TE SANDALYE SAYISI DEĞİŞTİ

Mustafa Sarıgül'ün istifası, Meclis'teki sandalye dağılımını bir kez daha değiştirdi. Meclis'te 91 sandalyesi bulunan Yeni Parti'nin koltuk sayısı 90'a geriledi. Bu istifayla birlikte Meclis'teki bağımsız milletvekillerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Meclis'te son olarak Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'den istifa etmişti .

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 281

Yeni Parti: 90

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 26

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 12

Hür Dava Partisi: 4

Yeniden Refah Partisi: 3

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592