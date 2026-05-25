Mutlak butlan kararında yetki tartışması. MHP'li Feti Yıldız açıklama yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan yetki tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün yaptığı paylaşımda Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesindeki “Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.” hükmünün kaldırılması gerektiğini savunan Yıldız, bugün ise mahkemenin mutlak kararı verme yetkisinin olmadığına işaret etti.

"KANUNUN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2820 Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. madde 11. fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı Genel Kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin, mali raporların ibrası gibi)

MHP MUTLAK BUTLAN KARARINA NASIL BAKIYOR?

NTV Ankara Muhabiri, “Feti Yıldız, hukuk konusunda çok bilgisi bir isim ve yapılan açıklama oldukça önemli." diyerek şunları aktardı:

“Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlak butlan kararına nasıl baktığını aslında biliyorduk. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bunu sorduğumuzda 'Bunun olmamasını temenni ettiğini' ifade etmişti. Şimdi de Cumhur İttifakının paydaşı MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu en önemli isimlerinden Feti Yıldız'ın bu çıkışı yaptığını görüyoruz.”

SİYASİ PARTİLER KANUNU 21. MADDE

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür".

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

Bu bu gelişmelerin ardından yeni genel başkanın belirleneceği kurultay için tartışma başlamıştı. Mahkeme kararıyla görevde alınan Genel Başkanı Özgür Özel, en kısa sürede kurultay istediğini, göreve iade edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "en uygun" zamanda kurultayı toplayacağını söylemişti.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından dün tahliye edildi. Genel Merkez, tahliye sürecinde çıkan arbedelerde savaş alanına döndü.