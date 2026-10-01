Narin Güran davasında ''suçluyu kayırma'' yargılaması. Mahkeme eksiklerin giderilmesini istedi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin, 8 yaşındaki Narin Güran 'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmasının ardından tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmada, 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına​​​​​​​ ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada, 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk savunma yaptı.

Sanıklar ile adli süreçteki 3 çocuğun avukatları müvekkillerine isnat edilen suçtan beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme , diğer sanıklar ve adli süreçteki çocuğun savunmasının yapılması ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME VE YARGILAMA SÜRECİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs 2025'te görülen karar duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl, Hediye Güran 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 3 yıl, adli süreçteki R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğa 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmuştu.

YARGITAY, ANNE, AĞABEY VE AMCAYA VERİLEN CEZAYI ONAMIŞTI

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasına karar vermişti.

1. Ceza Dairesinin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.