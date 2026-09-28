Narkozun etkisi geçince gerçek ortaya çıktı: Yanlış kulağını ameliyat ettiler

AYNI GÜN İKİNCİ KEZ AMELİYATA ALINDI

Hatanın fark edilmesi üzerine Tarakçı, aynı gün acilen ameliyata alındı. Genel anestezi altında gerçekleşen ikinci ameliyatta, sorunlu kulağa tüp takıldı. Tarakçı, "Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı?" ifadelerini kullandı.

Ameliyatların ardından kulağında bitmeyen bir çınlama yaşadığını anlatan Tarakçı, "Tekrarın başka insanlar üzerinde yaşamaması için gerekli düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın da bunları gerekli şekilde denetlemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ BEKLİYOR

Hastanın avukatı ise olayı yargıya taşıdıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni beklediklerini anlatan avukat, hastane yönetimiyle görüşmelerinden ise bir sonuç alamadıklarını söyledi. Tarakçı'nın iddialarının odağındaki hastane yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmadı.