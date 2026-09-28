Narkozun etkisi geçince gerçek ortaya çıktı: Yanlış kulağını ameliyat ettiler
28.09.2026 08:23
Son Güncelleme: 28.09.2026 08:23
Yanlış kulağı ameliyat edilen adam, aynı gün ikinci kez operasyon geçirdi.
Kulağındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yanlış kulağına tüp takıldı. Aynı gün içinde iki kez ameliyat edilen adam, hukuk mücadelesi başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Murat Tarakçı'nın iddiaya göre sorun bulunan sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takıldı.
Olay, doktorların Tarakçı'nın sağ orta kulağında sıvı biriktiği tespitiyle başladı. Tespit üzerine doktorlar ameliyat kararı verdi. Ancak Tarakçı'nın iddiasına göre, ameliyattan sorun bulunan sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldı.
“YANLIŞ KULAĞIMA İŞLEM YAPTILAR”
Operasyonun ardından sol kulağında şiddetli ağrı hissettiğini söyleyen Tarakçı, sağlık çalışanlarına hangi kulağına işlem yapıldığını sordu ve sol kulak yanıtını aldığını söyledi. Tarakçı bunun üzerine yanlış kulağına işlem yapıldığını belirttiğini anlattı.
Tarakçı avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulundu.
AYNI GÜN İKİNCİ KEZ AMELİYATA ALINDI
Hatanın fark edilmesi üzerine Tarakçı, aynı gün acilen ameliyata alındı. Genel anestezi altında gerçekleşen ikinci ameliyatta, sorunlu kulağa tüp takıldı. Tarakçı, "Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı?" ifadelerini kullandı.
Ameliyatların ardından kulağında bitmeyen bir çınlama yaşadığını anlatan Tarakçı, "Tekrarın başka insanlar üzerinde yaşamaması için gerekli düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın da bunları gerekli şekilde denetlemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ BEKLİYOR
Hastanın avukatı ise olayı yargıya taşıdıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni beklediklerini anlatan avukat, hastane yönetimiyle görüşmelerinden ise bir sonuç alamadıklarını söyledi. Tarakçı'nın iddialarının odağındaki hastane yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmadı.