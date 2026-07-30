NATO'dan Türk Yıldızları mesajı. "Keskin kanatlar"

36'ncı⁠ ⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump için yapılan karşılama töreni sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları 'nın gösterisi büyük beğeni topladı.

NATO da zirveden 20 gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında Türk Yıldızları'nı övdü.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anlar paylaşıldı. O esnada Türk Yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna da yer verildi. Selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtilen Türk Yıldızları'na hitaben "Keskin Kanatlar" ifadesi kullanıldı.