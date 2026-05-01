Necati Arabacı'ya 780 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya merkezli organize suç örgütünün elebaşı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Necati Arabacı'ya yönelik yeni operasyon düzenledi.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderliğini Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç yapılanmasının kullandığı kriptolu haberleşme programı verileri incelendi. Suç örgütünün Almanya’da 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain, İspanya’da 84 kilo 400 gram esrar maddesi yakalamasının bulunduğu tespit edildi.

İŞKENCE, CİNAYET, HARAÇ...

Açıklamada örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları, örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladıkları ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullandıklarına yönelik bulgulara ulaşıldığı vurgulandı.

Örgüte yönelik olarak bugün İstanbul, İzmir ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplamda 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

Başsavcılık, konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.