Nehirde kayıp genci ararken başka ceset buldular

Mersin 'in Tarsus ilçesinde 3 Nisan’da Şelale bölgesinden geçen Berdan Irmağı'na atlayan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan akıntıyla birlikte sürüklendikten bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekiplerinin yanı sıra dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarından 19 gündür sonuç alınamadı.

Kaplan için aramalar sürerken Berdan Irmağı üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kayıp genç için bölgede çalışma yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Araştırmada, ırmakta cansız bedeni bulunan kişinin 3 gün önce evlenen 33 yaşındaki Mehmet Muslukal olduğu öğrenildi. Muslukal’ın düğünden sonra psikolojisinin bozulduğu ve intihar etmiş olabileceği öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.