Nehre düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti

Adana merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eski baraj kapakları civarında bir kişinin Seyhan Nehri 'ne düştüğü ihbarı yapıldı.

Bölgeye polis ile dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler 21 yaşındaki Ali Yalçınkaya'yı akıntıya kapılarak sürüklendiği DSİ'ye ait sulama kanalında buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalçınkaya hastaneye kaldırıldı. Epilepsi hastası olduğu belirlenen genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.