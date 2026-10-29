Nevzat Aydın haraç isteyen çeteyi şikayet etti

Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği iddia edilmişti.

Bu iddianın ardından Aydın, bir suç örgütü tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

28 Ekim saat 18.00 sıralarında WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan suç örgütü üyesi K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon euro istendiğini belirterek şikayetçi olan Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini ileri sürdü.

"HABERLERİN ARDINDAN GELDİ"

Tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirten iş insanı, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayette bulunabileceğini belirtti.

Aydın'ın şikayeti üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.