Nevzat Aydın'a 1 milyon euroluk ölüm tehdidi. Gözaltı sayısı 8 oldu

Yemeksepeti kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği ileri sürülmüştü.

Bu iddianın ardından Çirkinler isimli suç örgütü tarafından tehdit edildiğini ileri süren Aydın, şikayetçi olmuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.

28 Ekim'de yurt dışı numarası üzerinden arandığını, arayan kişinin kendisini Çirkinler suç örgütünden biri olarak tanıttığını iddia eden Aydın, 1 milyon euro istendiğini, ödemezse oğlunun öldürmekle tehdit edildiğini belirtti.

Oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için kulübe 100 milyon lira ödediği iddiasını yalanlayan Aydın, "Haberlerde çocuğumun yüzü de teşhir edildi" dedi.

Aydın, hem kendisini tehdit eden kişiden hem de haberleri yayımlayanlardan şikâyetçi olacağını anlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aydın'ın şikayeti üzerine ekipler, çeteyle bağlantılı 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda bir otomatik tabanca, bir kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi.

İlk operasyonda yakalanan 4 zanlının İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi sürerken, bu kişilerin üzerinden çıkan dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelemeye alındı. El konulan dijital materyallerde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişi daha saptandı. Adları ve adresleri tespit edilen söz konusu 4 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.



Tehdit soruşturması kapsamında Perşembe günü ve bu sabah düzenlenen operasyonda yakalananların sayısı 8’e yükselmiş oldu.