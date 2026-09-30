Nişan bozuldu, altınlar mahkemelik oldu. Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay , evlilik gerçekleşmeden nişanın bozulması halinde tarafların birbirlerine verdiği hediyelerin akıbetine ilişkin yerleşik uygulamasını bir kez daha ortaya koydu. Yargıtay, altın, bilezik, kolye ve diğer ziynet eşyalarının geri istenebileceğine, ancak “alışılmış hediye” kabul edilen nişan yüzüğünün iadesinin talep edilemeyeceğine hükmetti.

Karara konu olayda, evlilik hazırlığı yapan çift düğüne kısa süre kala nişanı bozdu. Taraflar daha sonra nişan sırasında verilen hediyelerin iadesi ve yapılan harcamalar nedeniyle karşılıklı taleplerle mahkemeye başvurdu.

Davada züccaciye ve bohça masrafları ile damat takımı, saat ve yüzük gibi çeşitli kalemler de uyuşmazlık konusu oldu.

120 GRAM BİLEZİK, KOLYE VE YÜZÜK DAVAYA KONU OLDU

Dosyada, nişan sırasında taraflardan birine 22 ayar ve toplam 120 gram ağırlığında 6 bilezik, 22 gram tuğralı kolye, 5 gram tektaş yüzük ile 5 gram alyans takıldığı belirlendi.

İlk derece mahkemesi, ziynet eşyalarının toplam bedeli olan 67 bin liranın karşı taraftan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

YARGITAY: NİŞANI KİMİN BOZDUĞUNA BAKILMAZ

Yargıtay kararında, Türk Medeni Kanunu'nun 122'nci maddesine dikkat çekildi. Buna göre nişanlılık evlilik dışında bir nedenle sona erdiğinde, nişanlıların veya ailelerinin diğer nişanlıya verdiği “alışılmışın dışındaki hediyeler” geri istenebiliyor.

Yüksek Mahkeme, bu tür hediyelerin iadesinde tarafların kusurunun aranmayacağını da vurguladı. Buna göre nişanı hangi tarafın bozduğu, altın ve ziynet eşyalarının geri istenmesi açısından tek başına belirleyici değil.

Yargıtay'ın yerleşik uygulamasında nişan yüzüğü dışındaki altın, takı ve ziynet eşyaları “alışılmışın dışındaki hediye” olarak değerlendiriliyor.

NİŞAN YÜZÜĞÜ İÇİN AYRI KARAR

Yargıtay, somut olayda ise önemli bir ayrıma gitti. İlk derece mahkemesinin altın ve ziynet eşyalarının iadesine ilişkin değerlendirmesini incelerken, nişan yüzüğünün de iadeye dahil edilmesini doğru bulmadı.

Nişan yüzüğünün “alışılmış hediye” niteliğinde olduğunu belirten Yüksek Mahkeme, bu nedenle yüzüğün geri verilmesinin istenemeyeceğine işaret etti ve kararı bu yönüyle bozdu.

Böylece Yargıtay, daha önceki kararlarında da benimsediği uygulamayı sürdürerek nişanın evlilik dışında sona ermesi halinde altın ve ziynetlerin geri istenebileceğini, nişan yüzüğünün ise bunun dışında tutulacağını bir kez daha ortaya koydu.