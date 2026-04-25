Nisan sonu kar ve tipi yolları kesti

Nisan sonu geldi ancak yurdun bazı bölgelerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Kars 'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Kars-Ardahan karayolu Mezra köyü mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı, hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.