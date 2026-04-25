Nisan sonu kar ve tipi yolları kesti
25.04.2026 01:44
Son Güncelleme: 25.04.2026 02:20
Kar yağışına tedbirsiz yakalanan sürücüler yolda kaldı.
Kars ve Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı, araçlar yolda kaldı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreyi geçti.
Nisan sonu geldi ancak yurdun bazı bölgelerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Kars-Ardahan karayolu Mezra köyü mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı, hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kars-Göle kara yolunda ise araçlar kara saplandı. Yoğun tipinin olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Erzurum'da da sağanak yağışın yanı sıra kar ve tipi etkili oldu. Narman ile Tortum ilçesi güzergahı üzerindeki Kireçli Geçidi'nde kar, rüzgar ve tipi ulaşımı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birlikte ilerleyemeyen bir tırın yolu kapatması sonucu arkasından giden 10'dan fazla araç yolda kaldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.