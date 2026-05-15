Noter kapısında cinayet: Fiyatı değiştirince öldürdü

Antalya 'da Amine Bozkurt isimli kadın, arsa satışı nedeniyle başlayan tartışmada dayısı Ömer A. tarafından öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a dört el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, yedi adet boş kovan tespit edildi.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta yürürken yakalandı. Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A., gözaltına alındı.

Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

FİYAT DEĞİŞTİRİNCE KAVGA ÇIKMIŞ

Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin liraya anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin lira isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.