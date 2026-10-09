Oğlu öldürüldü, kendisi de katilin annesi tarafından vuruldu

Ordu ’nun Korgan ilçesinde, oğlunun öldürülmesinin ardından cinayet şüphelisinin ailesinin evine giden ve burada tabancayla vurularak hayatını kaybeden Nezaket Artça (62), toprağa verildi.

Olaylar, 6 Ekim’de Korgan ilçesinde başladı. Arazide yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Orhan Artça (40), İbrahim Elden tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan Elden, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLUNUN KATİLİNİN AİLESİNİN EVİNE GİTTİ

Oğlunun ölümünden 2 gün sonra, 8 Ekim’de Nezaket Artça, İbrahim Elden’in ailesinin Yenipınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada Elden’in anneannesi Emine A.’yı (72) kürekle yaraladı.

Bunun üzerine Emine A.’nın kızı ve İbrahim Elden’in annesi Hacer Elden (52), Nezaket Artça’ya tabancayla ateş etti. Artça olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Emine A. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hacer Elden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nezaket Artça için bugün Yenipınar Mahallesi Merkez Camii’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Artça, aynı mahallede toprağa verildi.