Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı. 16 yaralı

16.10.2026 16:44

Öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı. 16 yaralı
Anadolu Ajansı

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuşun çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 03 AJN 115 plakalı öğrenci servisi ile 03 M 0094 plakalı şehir içi dolmuş çarpıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 16 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery