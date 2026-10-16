Öğrenci servisiyle dolmuş çarpıştı. 16 yaralı
16.10.2026 16:44
Anadolu Ajansı
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuşun çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 03 AJN 115 plakalı öğrenci servisi ile 03 M 0094 plakalı şehir içi dolmuş çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 16 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.