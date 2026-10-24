Öğrenciye zorla tespih satmaya çalışmıştı. Yakalandı

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir öğrenciyi durduran şüpheli, zorla tespih satmaya çalıştı. Durumu fark eden bir vatandaş ise öğrenciyi tanıyormuş gibi davranarak yanına gitti ve yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öğrenciden mobil bankacılık hesabı üzerinden 100 TL aldığı belirtilen şüphelinin görüntüleri, sosyal medyada yayılarak tepki çekti.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ulaştıkları müşteki gencin ifadesini aldı. Kendisine zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26) isimli şahıstan şikayetçi olunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen titiz incelemeler neticesinde şüphelinin Ankara ’da olduğu tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalanması sağlandı.

Ankara’da gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen R.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.