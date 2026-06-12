Öğretmen Özgür Ekinci cinayeti. Katil zanlısı Türkiye'ye iade edildi
12.06.2026 08:12
Öğretmen Özgür Ekinci 8 kurşunla öldürülmüştü.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürerek yurt dışına kaçan katil zanlısı Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
Öğretmen Özgür Ekinci cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi, cinayet zanlısının Almanya'da olduğunu belirledi.
Borç meselesinde kaynaklandığı öğrenilen cinayetle ilgili zanlı Ramazan Ağaçhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
JASAT ve Alman Interpol birimlerinin yürüttüğü çalışma kapsamında katil zanlısı Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.
Öğretmen Özgür Ekici'yi 8 el ateş ederek öldüren Ramazan Ağaçhanlı işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Eylül 2024 tarihinde akşam saatlerinde, Çermik ilçesi kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu.