Oğullarını 9 yıl aradılar. 12 gün sonra ölü bulunup defnedildiği ortaya çıktı
30.09.2026 12:23
Oğuzhan Tekin'in kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
İstanbul'da 2017 yılında kaybolan Oğuzhan Tekin’in cesedinin olaydan 12 gün sonra sahilde bulunduğu ve kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
İstanbul Avcılar’daki evinden 16 Aralık 2017’de saat 15.00 sıralarında çıkan Oğuzhan Tekin, akşam eve dönmedi. İşten dönen baba Adem Tekin ise saat 18.00 sıralarında oğlu Oğuzhan’ı aradı. Babasına dışarıda olduğunu ve 1 saat sonra eve geleceğini söyleyen Oğuzhan’a daha sonra ulaşılamayınca ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.
Bir süre polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılan aile, yıllarca başta sahiller, otogarlar ve havalimanları olmak üzere birçok yerde oğullarını aradı.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Tekin’in ailesine ulaşarak, kayıp ihbarından 12 gün sonra, 28 Aralık 2017’de Avcılar’da denizde bir erkek cesedi bulunduğunu ve kimlik tespiti yapılamadığı için Adli Tıp Kurumu’nda 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiğini söyledi. Oğuzhan Tekin’in kaybolduğu yer, ihbarın yapıldığı karakol ve cesedin bulunduğu bölgenin aynı ilçe olması nedeniyle aile, DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na çağrıldı.
YÜZDE 99,9 DNA UYUMU SAĞLANDI
22 Eylül’de kuruma giden baba Adem Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin’den alınan DNA örneklerinin, yapılan inceleme sonucunda mezarlıktan alınan örneklerle yüzde 99,9 oranında uyum sağladığı belirtildi.
Detaylı inceleme için 29 Eylül’de yeniden kuruma çağrılan aile, oğullarının cesedinin 9 yıl önce bulunmasına ve kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Adem Tekin, olayda ihmali olduğunu öne sürerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.
Baba Tekin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.
Oğlunu yıllarca aradığını anlatan baba Adem Tekin, cesedin bulunduğu yer ile kayıp başvurusunun yapıldığı bölgenin aynı ilçe olduğuna dikkati çekerek, ''Meğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz hâlâ oğlumuzu arıyoruz.'' dedi.
Tekin, yıllarca sahilleri, otogarları ve havalimanlarını dolaştığını, televizyon programlarına katılarak oğlunu bulmaya çalıştığını söyledi.
“O ZAMAN DA BENDEN DNA İSTEYEBİLİRLERDİ”
Baba Tekin, oğlunun kaybolmasından yalnızca 12 gün sonra cesedinin bulunmasına rağmen kendisinden o tarihte DNA örneği alınmamasına tepki gösterdi.
Tekin, “Benden bugün DNA testi istiyorlar. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi. Çocuğumu 12 gün sonra buluyorlarsa, ‘Bir cenaze bulduk, DNA testi ver, karşılaştıralım’ diyebilirlerdi. Benim çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?” diye konuştu.
ÖLÜM NEDENİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR
Oğlunun nasıl öldüğünün de belirlenmesini isteyen Tekin, otopsi raporunda ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.
Oğlunun intihar etmiş, kazayla denize düşmüş ya da başka biri tarafından itilmiş olabileceğini belirten Tekin, ölüm nedeninin yeniden araştırılmasını istedi. Kayıp başvurusunun ardından HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini de talep ettiğini söyleyen Tekin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.