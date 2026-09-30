Oğullarını 9 yıl aradılar. 12 gün sonra ölü bulunup defnedildiği ortaya çıktı

İstanbul Avcılar ’daki evinden 16 Aralık 2017’de saat 15.00 sıralarında çıkan Oğuzhan Tekin, akşam eve dönmedi. İşten dönen baba Adem Tekin ise saat 18.00 sıralarında oğlu Oğuzhan’ı aradı. Babasına dışarıda olduğunu ve 1 saat sonra eve geleceğini söyleyen Oğuzhan’a daha sonra ulaşılamayınca ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bir süre polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılan aile, yıllarca başta sahiller, otogarlar ve havalimanları olmak üzere birçok yerde oğullarını aradı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Tekin’in ailesine ulaşarak, kayıp ihbarından 12 gün sonra, 28 Aralık 2017’de Avcılar’da denizde bir erkek cesedi bulunduğunu ve kimlik tespiti yapılamadığı için Adli Tıp Kurumu’nda 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiğini söyledi. Oğuzhan Tekin’in kaybolduğu yer, ihbarın yapıldığı karakol ve cesedin bulunduğu bölgenin aynı ilçe olması nedeniyle aile, DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na çağrıldı.

YÜZDE 99,9 DNA UYUMU SAĞLANDI

22 Eylül’de kuruma giden baba Adem Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin’den alınan DNA örneklerinin, yapılan inceleme sonucunda mezarlıktan alınan örneklerle yüzde 99,9 oranında uyum sağladığı belirtildi.

Detaylı inceleme için 29 Eylül’de yeniden kuruma çağrılan aile, oğullarının cesedinin 9 yıl önce bulunmasına ve kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Adem Tekin, olayda ihmali olduğunu öne sürerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.