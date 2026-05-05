Oğuzhan Uğur'un "barajlar çatladı" davasında karar

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur 'un yargılandığı baraj davasında karar çıktı.

Uğur'un sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Hatay'da barajlarda çatlaklar oluştuğuna yönelik bir paylaşım yapılmıştı.

Paylaşımla ilgili olarak soruşturma başlatılmış, hazırlanan iddianamede Uğur'un basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

DAVADA KARAR BELLİ OLDU

Dava, 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı.

Mahkeme sürecinde savcılık sanıklar hakkında cezalandırma yönünde mütalaa sunarken, mahkeme beraat kararı verdi.