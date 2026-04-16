Okul önünde kuru sıkı silahla saldırı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep 'teki bir okulda da silahlı saldırgan paniği yaşandı.

Yaşları 15 ile 16 arasında olduğu belirtilen şüpheliler, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesindeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nin bahçesine gitti.

Okuldaki öğrencilere bazı isimler soran saldırganlar daha sonra öğrencilerden birini okul dışına çağırıp kuru sıkı tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah sesleri paniğe yol açtı, polis harekete geçti. Bölgede önlemler artırıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.