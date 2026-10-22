Okul önünde trafik kazası. Küçük çocuk hastanelik oldu

Bağlar Mahallesi 14012 Sokak'ta H.A.'nın kullandığı otomobil , okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.