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Okul önünde trafik kazası. Küçük çocuk hastanelik oldu

22.10.2026 16:21

Okul önünde trafik kazası. Küçük çocuk hastanelik oldu
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

İHA
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Burdur'da okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi 14012 Sokak'ta H.A.'nın kullandığı otomobil, okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. 

 

Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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