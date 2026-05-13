Okul saldırısı paylaşımlarına soruşturma. 36 çocuğa devlet destek verecek

Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşım yapan 36 çocuğa sosyal destek verilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nden temsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

DESTEKLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİR KARARI

Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.

HUKUK EĞİTİMİ ALMALARI DA PLANLANDI

Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.

56 ÇOCUĞA YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, 4'ü tutuklu, 26'sı "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ŞANLIURFA'DAKİ SALDIRI

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket, 14 Nisan Salı günü sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.

Saldırgan, kendi silahıyla hayatına son vermişti. Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralanmıştı. Ayrıca 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı.

BİR SALDIRI HABERİ DE KAHRAMANMARAŞ'TAN GELMİŞTİ

Bu olaydan bir gün sonra benzer saldırı haberi Kahramanmaraş'tan geldi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, eğitim gördüğü okulda katliam yapmıştı. Olayda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye 'nin günlerce konuştuğu saldırıların ardından bazı sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımların yapıldığı tespit edilmiş, soruşturma başlatılmıştı.