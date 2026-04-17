Okul saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların tedavisi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün yaşanan olayda yaşamını yitiren ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

BEŞ ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Olayda biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere fail hariç dokuz kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan sekiz öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden beşinin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir." denildi.

Açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen dokuz kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.