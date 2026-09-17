Okul servisleri denetlendi, ayakta öğrenci taşıyan sürücülere ceza kesildi

Hatay ’da öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kontrol edilen 44 servisten 2’sinin ayakta öğrenci taşıdığı, 1 aracın ise sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki trafik denetimleri kapsamında okul servislerini kontrol etti.

Uygulamada servis sürücülerinin belgeleri ile araç evrakları incelendi.

Toplam 44 okul servisinin kontrol edildiği denetimde, 2 sürücüye ayakta öğrenci taşıdıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Sigortasının bulunmadığı belirlenen bir aracın sürücüsüne de ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten servis şoförleri, uygulamaların öğrencilerin güvenliği açısından önemli olduğunu ifade ederek kontrollerin sürdürülmesini istedi.

“BU DENETİMLERİN DEVAMLI YAPILMASI GEREKİYOR”

Denetimlerin hem kendileri hem de öğrenciler ve veliler açısından önemli olduğunu söyleyen servis şoförü Hasan Can, "Bu denetimlerin olması hem bizler hem de öğrencilerimiz ve velilerimiz için çok iyi. Devamlı yapılması gerekiyor. Çünkü herkes için daha emniyetli ve güvenli bir eğitim ortamı açısından denetimler gerekli. Trafik polislerinin ellerine sağlık , teşekkür ediyorum" dedi.

“ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA”

Denetimlerin artırılmasını isteyen servis şoförü Yusuf Erdem de, "Bence çocukların güvenliği için denetimler çok güzel bir uygulama oluyor. Sürekli olarak denetimlerin artırılması gerekiyor" dedi.

“ŞOFÖR MESLEKTAŞLARIM, FAZLA YOLCU ALMASINLAR”

Denetimleri yerinde bulduğunu belirten servis şoförü Servet Keser ise, "Bu denetim güzel ve yerinde bir uygulama oldu. Ehliyetimi ve belgelerimi kontrol ettiler, herhangi bir eksiğimiz yoktu. Yeni eğitim öğretim sezonunda kazasız belasız bir dönem olsun. Şoför meslektaşlarım, fazla yolcu almasınlar. Onlara da kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.

“YAPILAN DENETİMLERDEN MEMNUNUZ”

Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen servis şoförü Alaattin Güzelkan, "Yapılan bu denetimlerden memnunuz. Ehliyetimi ve belgelerimi kontrol ettiler. Yeni eğitim öğretim yılında herkese iyi kazançlar ve kazasız belasız bir yıl diliyorum. Şoförlerin hepsi dikkatli olsunlar" dedi.