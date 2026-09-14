Okullar açılıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40

2026-2027 eğitim -öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul 'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10.00'da çalacak ancak mega kentte erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 07.15 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı.

Bugün İstanbul'da yaklaşık 2 milyon öğrenci ve 161 bin öğretmen yollara düşecek. Yaklaşık 18 bin öğrenci servisinin trafikte olması öngörülüyor.