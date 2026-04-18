Okullara tehdit alarmı. 12 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yapılan dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlara yönelik harekete geçti.

BİN 866 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bin 866 URL adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ayrıca olaylarla ilgili paylaşım yapan "C31K" isimli oluşuma ait Telegram'da faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığı duyuruldu.

Çeşitli illerde düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

İSTANBUL

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 12 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

Araştırmalarda açık lise öğrencisi olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.A'nın evinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, askeri kamuflaj elbisesi, hücum yeleği, kask ve aparatları, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

BURSA

Bursa'da da okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yaptığı gerekçesiyle 18 yaşından küçük 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nilüfer ilçesinde, sosyal medyadaki öğrenci gruplarında "Atatürk Lisesine saldırı yapılacağı ve katliam olacağı" şeklinde paylaşım yapıldığı ihbarı üzerine 16 yaşındaki U.E.Ö. gözaltına alındı.

Okul çantasındaki resim defterinde yapılan incelemede öğrencinin, "okulun güvenlik kulübesi, müdür lojmanı, spor salonu ve okul binasına ateş edilmesi ile el bombası atılması" resmini çizdiği belirlendi. U.E.Ö. tutuklandı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da da 16 yaşında bir çocuk, Gürkuyu Ortaokulu'nun sosyal medya hesabında tehdit içerikli yazılar yazdı. Emniyet güçleri harekete geçti. Gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

UŞAK

Uşak'ta "okullara saldırı yapılabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 18 yaşından küçük 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında okullara silahlı saldırı olaylarını destekleyici paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi H.G.A. (16) ile ilçedeki bir okulun ismini vererek vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek şekilde video ve yazışmalar yayımlayan Z.B.A. (19) hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

HATAY

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya platformlarındaki çalışmasında H.E.'nin okul saldırılarına ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşım yaptığını tespit edildi. Bir suç kaydı olduğu belirlenen H.E., İskenderun'daki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, öğrenci velilerinden oluşan mesajlaşma grubunda "okullarda saldırı olabileceği" yönünde paylaşım yaptığı belirlenen T.A. (26), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Öğrencilerden oluşan bir mesajlaşma grubunda ise "para karşılığında şiddet eylemi yapabileceklerini" paylaşan B.Ş. (14) ve M.Y.K. (14) de "suç ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

Samsun'da "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 7 öğrenciden 1'ine ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerden C.G. ve H.U.A. hakkında "internet, internete bağlanan telefonlar ve dijital materyallerin kullanımının yasaklanması" tedbiri uygulandı.

İZMİR

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrencilerin kurduğu WhatsApp grubunda dikkat çeken yazışmalar tespit edildi. Grupta, son dönemde yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine konuşmalar yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan 8 öğrenciden 4’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 2 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 öğrenciye ise ev hapsi cezası verildi.

7,5 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen Youtube hesabına erişimin engellendiği belirtildi.

Abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesap hakkında TCK'nun 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nun 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklama geldi. "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir." denildi.

Sosyal medyada siber devriye çalışmalarının kesintisiz bir şekilde ve titizlikle yürütülmeye devam edildiğinin altı çizildi.

Adalet Bakanlığı da saldırılarla ilgili dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yakından takip edildiğini duyurdu. 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyonun sağlandığı,, şiddeti öven, korku ve panik yaymaya çalışan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.