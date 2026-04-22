Okullarda yeni güvenlik önlemleri. Öğrenci okula girdiğinde veliye mesaj gidiyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarının ardından okullarda yeni güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu kapsamda bir dizi yeni tedbirin uygulanacağı duyurularak anne ve babalara mesajlarla uyarıldı.

KAMERA VE TURNİKE SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın planları arasında okullarda zorunlu kamera ve turnike sistemi yer alıyor. Velilerin randevusuz içeri alınmaması ve okulu refakatçiyle ziyareti de gündemde.

Tedbir kapsamında turnike sistemini uygulayan okullardan biri de Alibeyköy Ortaokulu. Öğrenciye verilen kartla birlikte çocuk içeriye giriş yaptığı anda velisine mesaj gidiyor ve bu kart yalnızca öğrencilere veriliyor.

Veliler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirip "Her okulda olması şart." dedi.

ÖĞRENCİ ÇANTALARINA DENETİM

Yeni önlemler kapsamında sınıflarda ve öğrenci çantaları için denetim sıklaştırılacak.

Ayrıca, dijital bağımlılıktan psikososyal destek çalışmalarına kadar geniş kapsamlı tedbirler de hayata geçirilecek.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'taki okullara saldırı düzenlenmişti.

Şanlıurfa'daki saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş'ta ise biri öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi can vermişti.