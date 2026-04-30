Olay 16 yıldır aydınlatılamadı, aile çağrı yaptı: Kızımızın dosyasını da açın

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'nun dosyasındaki hareketlilik ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adımları, birçok aileyi umutlandırdı. Bunlardan biri de Kazım Sürer-Hatice Sürer çifti oldu.

2 Haziran 2010'da Adana 'da bir şehirlerarası otobüs firmasında hostes olarak çalışan Jale Sürer, Ankara seferinden döndükten sonra otogarda sevgilisi Hakan Uçar'la buluştu. Buradan çıkıp birlikte yemek yiyen çift, sonrasında otomobille Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ne gitti.

İkisinden de bir daha haber alınamadı.

Aileler polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bir gün sonra narenciye işçileri, Hakan'ın aracını sulama kanalında buldu. Polisler, yaklaşık 20 kilometre uzakta elleri arkadan plastik kelepçeyle bağlanmış halde Jale'nin cansız bedenini buldu. 24 saat sonra yakın bir noktada Hakan'ın cesedine ulaşıldı.

Adam silahla başından vurulmuştu, elleri de Jale gibi arkadan bağlıydı.

16 YILDIR AYDINLATILAMADI

Cinayet Büro Amirliği yolda kan izlerine rastladı, otomobili sudan çıkarıp çekiciyle emniyet otoparkına götürdü. Jale ve Hakan'ın cenazeleri Adli Tıp'taki otopsilerin ardından toprağa verildi.

Dedektifler araştırma yapsa da 16 yıldır sevgililerin kim veya kimler tarafından öldürüldüğüne dair bir iz bulunamadı.

Hakan Uçar ve Jale Sürer.

JALE’NİN AİLESİ UMUTLANDI

Altı yıl önce kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'nun dosyasında yaşanan hareketlilik, özellikle kayıp ailelerini umutlandırdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan dosyaların yeniden mercek altına alınacağını duyurdu. Bu kapsamda 632 dosya raftan indirildi.

"TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI"

Jale'nin babası Kasım Sürer, kızının cinayetten 10 gün önce hostesliğe başladığını söyledi:

"O gün Bursa’ya seferi vardı. O sefer iptal olunca Ankara’ya gidip, dönmüş. Biz bir gün sonra döneceğini biliyorduk. Otogara geldikten sonra Hakan'la buluşmuş. Hakan da otogarın çıkışındaki akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkamış, görüntülerde görünüyor.

Oradan çıktıktan sonra yemek yemişler. Sonra da evimize yakın bir noktaya gelmişler. Sabah saat 10.00 sıralarında kızımızın cesedinin bulunduğunu öğrendik. Annesi de olay yerine gitti. Kızımızın otopsisinde hiçbir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Elleri arkadan bağlanıp, suya atılmış şekilde bulundu."

“HAKAN'DAN ŞÜPHELENDİK AMA ONUN DA ELLERİ BAĞLIYDI"

İlk etapta Hakan'dan şüphelendiklerini söyleyen Sürer, şöyle devam etti:

"Kızımızın cesedinin bulunmasından bir gün sonra Hakan’ın da cesedi silahla vurulmuş şekilde bulundu. Onun da elleri bağlıydı. Eşim ve oğlum bir süre önce katillerin bulunması için bir televizyon programına gitti.

Oradayken Hakan’ın ailesi arayıp, ‘Biz programa çıkmadık, siz neden çıkıyorsunuz?’ diye tepki göstererek stüdyodan ayrılmasını istediler. Eşim ve oğlum da döndü ve o günden sonra bu konunun üzerine düşmedik."

"HAYALLERİ VARDI, YARIM KALDI"

Haberlerde faili meçhul dosyaların yeniden açıldığını görünce umutlandıklarını ifade eden Sürer, “Kızımın hayalleri vardı, yarım kaldı. Önünde uzun bir ömür vardı. Hakan ile evliliğe adım atacaklardı. İnşallah bizim kızımızın dosyası da açılır diye düşünüyorduk. Bir an önce olay neyse, suçlu kimse bulunsun istiyoruz.” diye konuştu.

"ANNE-KIZ DEĞİL, ARKADAŞ GİBİYDİK"

Hatice Sürer ise kızı Jale ile aralarının çok iyi olduğunu belirterek, “Biz onunla bir anne-kız değil, arkadaş gibiydik. Çok iyi bir insandı. Kimsenin kalbini kırmazdı. Çocukla çocuk olur, büyüğüyle büyük gibi konuşurdu. Benim düşmanım yoktu. Hakan’ın arabasına binmesine kurban oldu benim kızım.” dedi.

Sürer, “Devletimden, kızımın katilinin bulunması için yardım istiyorum. Çünkü huzurlu değilim. Bir an önce kızımın katilini istiyorum.” ifadesini kullandı.