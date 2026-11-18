Ölen arkadaşlarının adını vermişlerdi. Proje Türkiye ikincisi oldu
18.11.2026 10:29
Vefat eden arkadaşlarının adını verdikleri roket motoruyla arkadaşlarının hatırasını yaşattılar.
Adana'da üniversite öğrencileri, geçen yıl hayatını kaybeden arkadaşları Kübra Doğan'ın adını, kendi imkanlarıyla ürettikleri roket motoruna verdiler. Gençler Teknofest'te Türkiye ikincisi oldular.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu İstikbal Thrust takımı, tasarımından üretimine, testinden geliştirilmesine kadar bütün aşamaları kendi imkanlarıyla yürüttükleri roket motoruyla TEKNOFEST Roket Yarışması “Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme” kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.
Takım yakıt çekirdeğinde parafin, oksitleyici olarak sıvılaştırılmış gaz kullandı.
En dikkati çeken ayrıntı ise, gençlerin rokete geçen yıl denizde boğularak hayatını kaybeden takım arkadaşları Kübra Doğan'ın adını vermeleri oldu.
Gençler ayrıca Kübra'nın adına TEKNOFEST'te aldıkları madalyayı ailesine teslim etti.
Takımın kurucusu Murat İlğen, roket geliştirme hayalinin bir Roketsan ateşleme testine katılmasıyla başladığını anlattı.
“ROKETİN ATEŞLENDİĞİNİ GÖRMEK İÇİMDEKİ KIVILCIMI BAŞLATTI”
Takımın kurucusu Murat İlğen, roket geliştirme hayalinin bir Roketsan ateşleme testine katılmasıyla başladığını anlattı:
“Orada bir roketin nasıl ateşlendiğini gördüm. O roketin ateşlendiğini görmek içimdeki kıvılcımı başlattı. Hocamıza, 'Ben buraya geldiğim zaman hem motoru hem roketi yapacağım' dedim. Fotoğraf çektirdik ve 'Bir dahaki geldiğim zaman bunları yapmış olarak geleceğim' diye söz verdim. Atölyeye ilk geldiğim zaman bir roket motoru yapacağım, onu bir rokete takacağım ve ateşleyeceğim diye hedef koymuştum. Böylece bu maceraya başladık.”
"KÜBRA İÇİN PROJEYE SIKI SIKI SARILDIK"
Takımın kuruluşundan sonraki süreçte arkadaşları Kübra Doğan'ın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını anlatan İlğen, bu kaybın ardından projeye daha sıkı sarıldıklarını belirtti:
"Birinci senemizi atlattıktan sonra arkadaşımız Kübra vefat etti. Onun için devam etmeye çalıştım. Çünkü yoksa ben bırakacaktım. Bazı yerlerden teklifler almıştım, onları değerlendirmek istiyordum. Ancak arkadaşımızın ölümüyle beraber bu projeye daha da odaklandık, birbirimize daha da kenetlendik.
Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Destek bulamıyor, bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Tam o sırada yaşadığımız bu kayıp bizi birbirimize daha çok bağladı. Biz de ailesine bir umut olmak istedik. Yaptığımız motorları Kübra'ya atfettik. O da bu projeye çok bağlıydı, çok istiyordu. Sürekli 'Nasıl yapabilirim' diye soruyordu. Ona makaleler öneriyor, kendisini geliştirmesi için yol gösteriyordum."
Ekip, TEKNOFEST Roket Yarışması 'Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme' kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.
KAZANDIKLARI MADALYAYI ARKADAŞLARINA İTHAF ETTİLER
Arkadaşlarının anısını yaşatmak için roketlerine Kübra'nın adını verdiklerini belirten İlğen, elde ettikleri başarıyı da ona armağan ettiklerini söyledi.
Yarışmada elde ettikleri derecenin ardından takım kaptanlığını sembolik olarak Kübra'ya devrettiğini anlatan İlğen, kazandıkları madalyayı da arkadaşlarının ailesine teslim ettiklerini vurguladı.
Takım üyeleri gelecek yıllarda daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.
“PROJEYE BAŞLARKEN HİÇBİR İMKANIMIZ YOKTU”
Takım üyelerinden Buğra Çetin ise çalışmalarına hiçbir imkanları olmadan başladıklarını, zamanla kendi atölyelerini kurarak roket motoru geliştirme sürecine girdiklerini söyledi:
"Başlangıçta elimizde bir tornavidamız bile yoktu. Sıfırdan bir atölye oluşturmaya çalıştık, okuldan bir yer edindik. Sonrasında geceyi gündüze kattığımız bir çalışma süreci geçirdik. Üç yıllık yarışma sürecinde ilk senemiz daha çok öğrenme aşamasıyla geçti. Yaptığımız yanlışları ve sistem üzerindeki eksiklerimizi gördük. Finalistliğe kadar yükseldik. Eksiklerimizi tek tek giderdik ve bu yıl ilk başarılı ateşlememizi gerçekleştirerek Türkiye ikincisi olduk"
Başarılarının ardından çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Çetin, gelecek yıllarda daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.
Aynı kategoride yeniden yarışmayı, jet motoru tasarım yarışmasına katılmayı ve geliştirdikleri hibrit yakıtlı roket motorunu bir roketle entegre etmeyi planladıklarını ifade eden Buğra Çetin, takımın mühendislik çalışmalarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.