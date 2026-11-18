“ROKETİN ATEŞLENDİĞİNİ GÖRMEK İÇİMDEKİ KIVILCIMI BAŞLATTI”

Takımın kurucusu Murat İlğen, roket geliştirme hayalinin bir Roketsan ateşleme testine katılmasıyla başladığını anlattı:

“Orada bir roketin nasıl ateşlendiğini gördüm. O roketin ateşlendiğini görmek içimdeki kıvılcımı başlattı. Hocamıza, 'Ben buraya geldiğim zaman hem motoru hem roketi yapacağım' dedim. Fotoğraf çektirdik ve 'Bir dahaki geldiğim zaman bunları yapmış olarak geleceğim' diye söz verdim. Atölyeye ilk geldiğim zaman bir roket motoru yapacağım, onu bir rokete takacağım ve ateşleyeceğim diye hedef koymuştum. Böylece bu maceraya başladık.”

"KÜBRA İÇİN PROJEYE SIKI SIKI SARILDIK"

Takımın kuruluşundan sonraki süreçte arkadaşları Kübra Doğan'ın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını anlatan İlğen, bu kaybın ardından projeye daha sıkı sarıldıklarını belirtti:

"Birinci senemizi atlattıktan sonra arkadaşımız Kübra vefat etti. Onun için devam etmeye çalıştım. Çünkü yoksa ben bırakacaktım. Bazı yerlerden teklifler almıştım, onları değerlendirmek istiyordum. Ancak arkadaşımızın ölümüyle beraber bu projeye daha da odaklandık, birbirimize daha da kenetlendik.

Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Destek bulamıyor, bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Tam o sırada yaşadığımız bu kayıp bizi birbirimize daha çok bağladı. Biz de ailesine bir umut olmak istedik. Yaptığımız motorları Kübra'ya atfettik. O da bu projeye çok bağlıydı, çok istiyordu. Sürekli 'Nasıl yapabilirim' diye soruyordu. Ona makaleler öneriyor, kendisini geliştirmesi için yol gösteriyordum."