Ölmeden önce söyledi: "Beni ağabeyim bıçakladı"
28.11.2026 13:44
Son Güncelleme: 28.11.2026 13:44
İki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi.
Antalya'da bıçaklanarak ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, ölmeden önce kendisini ağabeyinin bıçakladığını söyledi. Şüpheli ağabey gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 26 yaşındaki Bekir Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saat 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nin yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
Göğsünden bıçaklanan bir kişinin Korkuteli Devlet Hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine polis ekipleri hastaneye sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz, ilk ifadesinde kendisini 35 yaşındaki ağabeyi A.D.'nin bıçakladığını söyledi.
ŞÜPHELİ AĞABEY GÖZALTINA ALINDI
Deniz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda şüpheli ağabey gözaltına alındı.
Olayın şüphelisi A. D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Bekir Deniz, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bekir Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi.