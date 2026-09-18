Ölümü şüpheli bulunmuştu. Eşi Yunanistan sınırında yakalandı
18.09.2026 14:56
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan Mehmet Emin Keskindir'in (86) cinayet şüphelisi eşi M.K., Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alındı.
Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu.
Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside Keskindir'in vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı "eşe karşı kasten öldürme" şüphesiyle değerlendirdi.
Teknik takibe alınan M.K.'nin önceki gün cep telefonunu kapattığı belirlendi. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü.