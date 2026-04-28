Ömer Çelik: ABD-İran arasındaki ateşkes kalıcı barışa dönmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , partisinin MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından satır başları şu şekilde:

27 NİSAN E-MUHTIRASINA TEPKİ

Vesayet günlerinden bugünlere geldik. Büyük bedellerle meydan okundu, tüm zorluklar içinde büyük hizmet verildi.

VON DER LEYEN'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Von der Leyen'in talihsiz bir açıklaması oldu. AB kendi içinde tartışma yaşıyor, krizlerde ortak hareket edemiyor. AB bir ekonomik güç oldu ama hiçbir zaman siyasi güç olamadı. Türkiye aday bir ülke. Eğer Türkiye'yi büyük bir güç olarak görüyorsanız, doğru olan Türkiye ile iş birliği yapmaktır ama bu vizyondan çok uzaklar.

ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞLAR

İsrail, Lübnan'da Hz. İsa heykelini parçaladı. Papa'nın savaş karşıtı ifadesi dikkat çekici. Kudüs'ün statüsü korunmalı. İnsanlık cephesi bu konuda da ortak hareket etmeli. ABD-İran müzakereleri mutlaka sürmeli. Ateşkes devam etmeli, savaşa kesinlikle dönülmemeli. Ateşkes kalıcı barışa dönmeli.

Bu yoğun gündemde Gazze unutulmamalı. İsrail, Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. Gazze planının 2. aşamasına geçilmeli. İsrail ilk aşamadaki sorumluluklarını yerine getirmiyor.

MACRON'UN YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Macron'un açıklamaları rasyonel bir zemine oturmuyor. Türkiye'yi karşısına alan söylemleri doğru bir tavır değil. Fransa ne zaman bir tartışma çıksa Rum kesimiyle ittifaktan bahsediyor. Bu tip tavırların Fransa'ya, Yunanistan'a, Akdeniz'in güvenliği, NATO müttefikliğine ne faydası var. Müzakerelerle sorun çözülecekken yan yollara başvurmaya gerek yok. Rum kesiminin İsrail'le ittifakı utanç verici. Fransa tarihin doğru tarafında durmuyor.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETE TEPKİ

Alevi vatandaşlarımızı inciten ifadeden biz de inciniriz. Onlara dönük çirkin ifadeleri en güçlü şekilde lanetliyoruz.