Ömer Çelik'ten Burcu Köksal sorusuna yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , SAHA EXPO 2026'yı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye 'nin savunma sanayiinde devrim yaptığını anlattı.

Türkiye'nin verdiği imajın, insanın ürettiği değerin insanlık için kullanılmasına yönelik olduğunu anlatan Çelik, "Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuarı ziyaretini anımsatan Çelik, "Herkesin takdiri ortaya koyması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

BURCU KÖKSAL SORUSUNA YANIT

Çelik'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik haberler soruldu.

Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz." dedi.

CHP lideri Özel'in kendi partisinin yönetimini kontrol edemediğini savunan Çelik, "Bu son derece siyasi yetersizlik doğuruyor." dedi.

CHP İL BAŞKANI “TELEFONLARA ÇIKMIYOR” DEMİŞTİ

Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, ne kendisinin ne de genel başkan Özgür Özel'in Köksal'a ulaşamadığını söyleyerek "Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiştir." demişti .