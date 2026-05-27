Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz
27.05.2026 16:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. (Foto: Arşiv)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Çelik mesajında "Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadesine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü, "Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz." dedi.