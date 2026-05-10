Ömer Çelik'ten Anneler Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Anneler Günü 'nü kutladı.

Çelik, Anneler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, annelerin dünyanın anlamını hayatlarının her anında gösterdiğini belirtti.

Annelerin katıksız sevgi ve sonsuz fedakarlıklarıyla hayatın değerini yüreklerinde taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. İnsanlık nöbetini yeryüzünün en büyük imtihanları karşısında asil bir adanmışlıkla taşıyan Gazze'nin annelerinin 'Anneler Günü', zulümden kurtuluş için bir dönüm noktası olsun.”