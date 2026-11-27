Olay, 1 Eylül 2025'te Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Onur Toy'a arkasından yaklaşarak bıçaklayan saldırgan, yanındaki arkadaşı E.Ç. ile birlikte kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toy, hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan saldırgan tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından F.G. ve E.Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çocuk mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları ve Onur Toy'un ailesi katıldı.

Tutuklu sanık F.G., duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanık E.Ç. duruşmaya katılmadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada son sözleri sorulan F.G., bir anlık sinirle yaptığını belirtip, pişman olduğunu söyledi. Onur Toy'un ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, F.G.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına, E.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.