Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler rahatsızlandı.

Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Güler'e ilk müdahale, Ordu'daki özel bir hastanede yapıldı. Başkan Güler’in tedavisinin, kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi.

Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İlerleyen saatlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Güler'in yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada "Kontroller sonrası detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.