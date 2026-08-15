Ordu komutanlıklarına atamalar yapıldı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 1 amiral ve 1 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Ordu komutanlıklarına yapılan atamalar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ege Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 2'nci Ordu Komutanlığı'na Gültekin Yaralı atandı.

Orgeneral Erdoğan Gür'ün ise Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ataması yapıldı. Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...