Ordu'da belediye personeline satırla saldırdı

Olay 21 Nisan günü saat 10.50'de Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aybastı Belediyesi'ne giden Y.D., belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye bazı sorular sordu. Bir süre sonra Y.D., Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu.

Bu esnada Demirkale ve diğer belediye çalışanları Y.D.'yi etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.