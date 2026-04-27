Ordu'da belediye personeline satırla saldırdı
27.04.2026 14:39
Ordu'da 6 gün önce belediye binasında bir kişinin, belediye başkanının sekreterini satırla yaraladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 21 Nisan günü saat 10.50'de Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Aybastı Belediyesi'ne giden Y.D., belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye bazı sorular sordu. Bir süre sonra Y.D., Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu.
Bu esnada Demirkale ve diğer belediye çalışanları Y.D.'yi etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.
Belediye başkanının sekreterine satırla saldırdı
Olayın yaşandığı an ise belediyeye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Y.D'nin sekreterlik odasına geldiği, bir süre sonra ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale'nin başına 2 kez vurduğu anlar yer alıyor. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ikna edilerek güçlükle elinden satırın alındığı anlar da görüntülere yansıdı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.