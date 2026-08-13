Organ bağışı için 143 bin 887 dijital vasiyet

2025 yılı ekim ayında hayata geçirilen kanun değişikliğiyle dijitalleştirilerek kolaylaştırılan organ bağışı işlemlerinde 10 ayda büyük ilerleme sağlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geride kalan sürede organ bağışı için 143 bin 887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu açıkladı. Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlar için çok daha kolay hale getirdiklerini anımsatan Memişoğlu, yazılı açıklamasında "O günden bugüne, 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı." ifadelerini kullandı.