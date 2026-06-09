Orman yangını uyarısı: Yağışlar ciddi risk yarattı

Yaz ayları geldi, orman yangını riski arttı. Öz Orman -İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan,

son dönemde etkili olan yağışların ardından orman yangınları açısından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yağışların ormanlarda ve kırsal alanlarda yoğun bir örtü otu oluşturduğunu belirten Aslan, yaz sıcaklarının etkisiyle bu otların ciddi bir yangın riskine dönüşebileceğini söyledi.

Aslan, bu riskin önüne geçmek için kapsamlı bir temizlik seferberliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı: “Asıl mücadele yangın çıktıktan sonra değil, yangın çıkmadan önce verilmelidir. Okullarımız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız ormanlarımızda temizlik seferberliğine destek vermelidir. Herkes bulunduğu bölgede çevre temizliği konusunda sorumluluk almalıdır.”

"TEMİZLİK YAPILMALI"

Örtü yangınlarının büyük orman yangınlarının habercisi olabileceğini belirten Aslan, özellikle kuruyan otların temizlenmesinin önemli olduğun söyledi.

Aslan açıklamasında "yangınların önemli bir kısmı önce örtü yangını olarak başlıyor, ardından ağaçlara sıçrayarak büyük felaketlere dönüşüyor.” ifadesine de yer verdi.